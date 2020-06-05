Євросоюз готується відкрити кордони! Принаймні до липня Єврокомісія вимагає від країн ЄС повернутися до звичного відкритого Шенгену. А що ж громадяни інших держав - поза Шенгеном? Для багатьох українців це питання не просто про відпочинок чи якісь бізнес-зустрічі, а буквально про виживання.

Чим більше відкритих кордонів - тим більше наших заробітчан повернуться до заробітків. І туристична сфера врятується від банкрутства. Поки ключова дата 15 червня.

Та чи чекають українців в Європі вже у червні? Феруза Бегматова - продовжить тему.

Я купил билеты по маршруту Киев-Брюссель, чтоб полететь в конце июня и сделать предложение моей девушке, но из-за текущей ситуации ничего не ясно.

Через пандемію у незрозумілій ситуації опинилися мільйони туристів, які ще до карантину запланували свої подорожі і оплатили квитки.

По текущей информации рейс еще не отменен, ждем 15 июня, когда прояснится все.

Та поки все свідчить про те, що на поїздки в Європу українцям найближчим часом не варто сподіватися. Бо хоча цього тижня низка країн й оголосила про відкриття кордонів із 15 червня - наразі це стосується лише жителів держав Шенгену. Коли пускатимуть інших - невідомо.

Та й навіть відкритий кордон - ще не гарантія подорожі. Поїхати у Нідерланди, Німеччину, Францію чи Люксембург для бельгійців це те ж саме, що українцеві у сусідню область. І у минулі вихідні влада нарешті дозволила подорожувати у сусідні країни до родичі або на шопінг. От - тільки для декого такі мандрівки закінчилися штрафом.

Шрафувала за спроби перетину кордону Франція. І не лише бельгійців. Ось такі черги вишикувались з боку італійсько-французької межі у середу. Італія тоді саме відкрила кордони, а Франція - у локдауні до середини червня. Люди ринули в обидва боки, хто по французький багет, хто по італійське вино, а хто просто - розвіятись.

Андріана Онеа, бігунка з міста Мантон:

Я хотіла пробігтися до сусіднього міста, але мені сказали, що це неможливо. Треба чекати 15 червня. Довелося повернути назад.

Мішель Озенда, мешканець міста Мантон:

Мені сказали, що треба мати з собою закордонний паспорт, підтвердження місця проживання, посвідчення особи. окрім того, має бути грунтовна причина для перетину кордону. Інакше - штраф 135 євро.

Що таке подорожі із закордонним паспортом і пункти прикордонного контролю європейці давно забули. Тепер потрібно буде належно готуватися до поїздок.

Філіпп Гоффен, міністр закордонних справ та оборони Бельгії:

Перш ніж кудись їхати, необхідно перевіряти на сайті Міністерства закордонних справ цієї країни умови в'їзду. Бо кожна держава має право сама встановлювати правила доступу на свою територію.

І дарма, що Єврокомісія закликала країни ЄС діяти скоординовано і домовлятися. Хаос, схоже, триватиме.

Іспанія, приміром, у четвер вранці оголосила дати відкриття кордонів для Португалії і Франції.

Рейес Марото, міністерка промисловості, торгівлі і туризму Іспанії:

З 22 червня обмеження на пересування по суші для цих країн будуть зняті. Це важливий крок, який допоможе нам дещо відновити обсяг туристів через сухопутні кордони.

Та через кілька годин після у міністерстві передумали! І сповістили: поки почекають - до закінчення карантину - 1 липня.

А німецький уряд попередив громадян: відкриття кордонів не є закликом подорожувати. Бо епідеміологічна ситуація може змінитися, і країни - знову закриються.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Цього літа не буде ще однієї програми репатріації для німецьких туристів. Звичайно, наші посольства та консульства працюватимуть найкращим чином. Але розраховувати на допомогу держави щодо повернення - не варто.

Тож попри свіжу рекламу з курортів Греції, Хорватії та Кіпру, німці пакувати валізи не поспішають.

Я не боюсь заразитися - ситуація нормалізується. Але навіть якби я кудись і летіла, то переживала б, що не зможу потім повернутися. Як на мене, ми забагато літаємо. Чотири рази на рік десь відпочивати в Європі - занадто. Це погано для екології, час схаменутись.

Чи схаменуться європейці - залежатиме від них. А от українці поки мають не дуже широкий вибір для подорожей.

Київ уже домовився з Туреччиною та Грузією - відновити авіасполучення з 1 липня. Щоправда, треба бути готовим пройти коронавірусний контроль. Турки тестуватимуть гостей прямо в аеропорту.

Що ж стосуються Європи, то для нас вона поки закрита. Більшість країн ЄС хоч і відкриваються з 15 червня, але не для нас. Українці до "білого туристичного списку" не потрапили. Хоча в переліку є навіть Китай! Причина проста: країни не довіряють українській статистиці.

Антон Рудич, президент Української Асоціації туристичних агенцій:

Страны определяют, каких туристов они хотят видеть на первом этапе мы не относимся к первому этапу, одно из возражение в том, что у нас недостаточное количество тестов прошло и соответственно официальная статистика может быть искажена.

Та попри все аеропорт "Київ" уже анонсував рейси і в Грецію, і в інші європейські міста.

Напрямки за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня - Мінськ, Варшава, Біллунд (Данія), Афіни, Берлін, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Відень, Ларнака (Кіпр), Вільнюс, Рига, Лісабон, Гданськ.

Варшаву, Берлін, Відень, Вільніюс, Лісабон... Хоча поки ці маршрути офіційно не підтверджені. Окрім Греції. Із нею урядовці сьогодні попередньо домовилися - відновити авіасполучення з 1го липня.

Костас Бакоянніс, мер Афін:

Греція надзвичайно добре пережила ці місяці і ми дуже оптимістично налаштовані щодо майбутніх перспектив. Зробимо все можливе, щоб перезапустити економіку й повідомити світ, що Греція відкрита й безпечна країна, де можна провести відпустку без ризиків для здоров'я.

Греція планує переглянути свій туристичний список 1 липня. з Австрією ведуть перемовини про відновлення польотів із 23 червня.

Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму України:

Україна зараз повинна інтенсивно вести переговори з тими країнами, які для них потенційно цікаві як для виїзду, так і для в'їзду в Україну, просто так країни не будуть відкриватися.

Із нетерпінням чекає на новини і наш герой. Він просить не називати свого імені. Бо сподівається, що українці все ж стануть бажаними туристами в Європі, і йому таки вдасться зробити такий довгоочікуваний сюрприз.