Українські ліси порахують! Депутати ухвалили закон про національну інвентаризацію. Тільки уявіть - у держави й досі немає достовірної інформації про стан лісового господарства. А от у кого все є, так це у лісових браконьєрів, тих, хто рубає дерева, де хоче і як хоче. Провокуючи - природні катастрофи.

Чому злочинці в лісах почуваються так упевнено? Наш Ігор Левенок побачив масштаб проблеми - на власні очі.

Незаконна рубка лісів, збут деревини, розкрадання і контрабанда. Лихо, яке для України може обернутися страшною катастрофою. Недолугі закони та масштабна корупція. І результат: обсяг незаконних рубок уже критичний. Дані Держлісагенства: за минулий рік майже мільярд гривень збитків. Украдено сто двадцять тисяч кубів деревини.

Чернігівщина. Край українського Полісся. Багатий на цінні породи дерев. Його окраса - дубові ліси. Величезні площі, на яких ростуть ось такі багатолітні велети.

Володимир Костирко, головний лісничий ДП "Ніжинське лісове господарство":

Із цієї всієї площі тридцять відсотків складає порода дуб звичайний, тобто цінна порода. От оце і заволікає, скажемо так, цих людей, які хочуть збагатитися за рахунок незаконної рубки.

Кубометр здорового столітнього дуба коштує до двох тисяч євро. З нього, зокрема, виготовляють діжки для дозрівання елітних міцних напоїв. З нарядом лісової охорони ми рушаємо в рейд.

Нашою групкою оце цим автомобілем проведено сто шістдесят рейдів, тобто сто шістдесят ночей ми минулого року не ночували вдома.

Реалії такі. Лісгосп нині має свою бригаду швидкого реагування. Простою мовою - спецназ.

Випадки бувають різні сьогодні лісовій охороні дуже тяжко.

Чоловіки, навчені діяти за надзвичайних обставин. І такі трапляються часто. Гонитви, перестрілки. Чорні лісоруби нерідко озброєні до зубів. Добре організовані. Завжди мають плани відходу. Зазвичай працюють уночі.

Це працює кілька груп, одна з яких спиляла, її задача спиляти і виїхати з місця, а інша групка приїжджає і вже вантажить, вивозить.

Та попри це лісова охорона неодноразово ловила лісокрадів. Ось світлини з місць злочинів.

Ну ось наслідки роботи чорних лісорубів. Пиляють під корінь вікові дуби. Розмір збитків для держави приміром від такого пенька становить понад двадцять тисяч гривень. Цього достатньо, аби проти лісокрадів відкрити кримінальне провадження, втім перспективи таких справ зазвичай досить сумнівні.

Володимир Яковенко, керівник бригади швидкого реагування лісової охорони:

Поліція це винувата не поліція, суди, я людина маленька судити не можу, але факт залишається фактом. Державна лісова охорона ловить порушників, передає поліції, а потім виявляється що справа закрита.

А за законом, зловмисники мають сплатити штраф та відшкодувати збитки. А при особливо тяжких наслідках - до трьох років в'язниці. Та жодного такого вироку - Володимир не пам'ятає.

Починаємо переслідування, люди прямо на ходу викидають бензопили, вистрибують з машини. Останнім вискакує людина, яку ми схопили. Передали поліції. Він надає пояснення, що я приїхав накрасти трошки кукурудзи. Хоча ви ж бачите, що машина завантажена дубом. І чим закінчилося? Нічим.

Дорогою Володимир розповідає: безкарність злочинців - пригнічує. Від браконьєрів та лісокрадів постійно чує погрози. Позаторік йому навіть будинок спалили.

І починають залякувати від того, що говорять - ми знаємо в яку школу і в який клас ходить твоя дитина до того, що спалили будинок в селі.

Та результат є. Камери відеонагляду. Постійні рейди. І кількість порушень тут на Чернігівщині потрохи зменшується.

Львівщина. Регіон зелених Карпат. І постійних скандалів довкола знищення лісу. На узбіччі - лісовоз. Його зупинили тутешні ветерани АТО. Перевіряють колоди. Чи не прямують вони "наліво".

На лісовозі столітні модрини. Екзотична порода деревини. Міцна, як залізо і довговічна. Не псується у воді. На ринку дають сім тисяч гривень за куб. Прибув лісничий. Каже: документи є, колоди чиповані.

Олег Кирилич, лісничий Черхавсього лісництва ДП "Самбірський лісгосп":

Звичайно, це є головне користування, вони дійшли до своєї стиглості, модрина у головне користування іде від 40 років, що вона йде в суцільну рубку.

Недалечко і місце вирубки. Хлопці розповідають: ліси тут особливі. Під час війни ці дерева врятували не одну сотню українських повстанців. Кажуть тут слід не рубати, а будувати й розвивати туризм.

Ігор Кузьо, ветеран АТО:

Там є гора Діл, там був дуже серйозний бій. Там наших хлопців було десь 70 і тут на цю галявину заїхали німці, і наші хлопці тут розбили. Наших 200 було 32, а німців 164.

Ви собі навіть не уявляєте, скільки у нас є перевірок.

За кілька метрів від історичної галявини сотні зрубаних дерев. Лісничий твердить, вони ще й не довиконують норму.

Олег Кирилич, лісничий Черхавсього лісництва ДП "Самбірський лісгосп":

Не дорубуємо, тому що є такі різні важко доступні ділянки і так дальше немає на все збуту, тому ми просто не дорубуємо.

Деревину продають на аукціоні. Всі гроші тільки до державної скарбниці. Лісничий наполягає. І не було б жодних підозр, якби за два тижні до цього ці ж самі атовці не затримали схожу машину із незареєстрованим лісом.

Володимир Кантор, ветеран АТО:

Ми під'їхали по гарячим слідам, зафіксували факт, визвали поліцію, поліція приїхала, описала, на місці документів у водія не було для перевозки грузу, скажемо, деревини, не було клеймовано деревини, вони побачили нас і почали зразу на місці це все вносити в базу даних, зразу робити документи, хоч машина не мала права від точки "А" до точки "Б" пересуватися з грузом.

Інцидент зафільмували на відео. Нині це предмет розслідування тих таки правоохоронців. Лісничі пояснюють просто не встигли зареєструвати деревину.

Володимир Білик, житель міста Самбір:

Получається, як ми би не приїхали, то не проконтролювали дану ситуацію, то ліс би поїхав незареєстрований у базу.

Оборудки з лісом для України - буденність. Вагони з деревиною та лісовози на дорогах люди часто сприймають як візуальний приклад корупції. Ось свіже аматорське відео. КПП "Литятки" - до Чорнобильської зони. Лісовози вивозять сосну із зони відчуження. Звідти, де цієї весни палали масштабні пожежі.

Ярослав Ємельяненко, голова асоціації чорнобильських туроператорів:

З чорнобильської зони майже кожен день виїжджають ось такі лісовози як на тому відео і вони виїжджали навіть під час карантину.

Чипована деревина. В реєстрі не кращої якості, але й не дрова - це ліс-кругляк. Будматеріал.

Ось що наробили з чорнобильським лісом цьогорічні пожежі. Гігантські площі підгорілого лісу. Ці кадри з неба зняв Ярослав Ємельяненко.

Ярослав Ємельяненко, голова асоціації чорнобильських туроператорів:

Зараз вже приходить розуміння що ця пожежа вона дуже вигідна тим хто займається лісом. Він не повністю згорів дерево обгоріло по периметру, кора обгоріла... тепер його треба спиляти.

Тож тепер радіоактивний ліс вивозять за межі зони відчуження. Чи є в тому склад злочину? І куди потім потрапить ця деревина? Питання.