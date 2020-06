Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации относительно ношения медицинских масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом заявили в пресс-службе ВОЗ в Twitter.

Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

