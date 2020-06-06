ВОЗ изменила рекомендации о ношении масок [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации относительно ношения медицинских масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.
Об этом заявили в пресс-службе ВОЗ в Twitter.
Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.
Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.
Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.
WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020
The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:
😷who should wear a mask
😷when a mask should be worn
😷what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J
До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
Ранее мы писали о том, из чего лучше шить самодельные маски. Также читайте, какой способ дезинфекции масок самый эффективный.
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