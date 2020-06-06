Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации относительно ношения медицинских масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом заявили в пресс-службе ВОЗ в Twitter.

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Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs



The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:



😷who should wear a mask



😷when a mask should be worn



😷what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

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