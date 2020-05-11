Американские ученые опубликовали информацию о том, что с начала пандемии коронавируса респираторы типа N95 до сих пор остаются весьма дефицитным товаром. Между тем, именно в таких средствах индивидуальной защиты нуждаются медработники.

Поскольку дезинфекция масок для многих является вынужденной мерой, эксперты решили выяснить, какой из способов их дезинфекции является наиболее эффективным для продления срока службы, пишет newsyou.info.

"Волокна в основе маски обработаны специальным раствором, который позволяет улавливать даже самые мелкие частицы и не пропускать их в дыхательные пути, а потому метод стерилизации должен быть таким, чтобы не повредить эту структуру", - говорится в сообщении.

Установлено, что обработка маски раствором этанола или отбеливателя с содержанием хлора приводит к существенному снижению фильтрующей способности в полтора-два раза. А вот паровая обработка утюгом сохраняет этим свойства, но после пятой паровой обработки эффективность защиты резко снижается.

Весьма эффективной оказалась обработка материала маски ультрафиолетом, поскольку в этом случае получается провести до двух десятков циклов дезинфекции, вот только точная доза подобного излучения, которая убьет коронавирус, не повредив волокна маски, до сих пор не установлена.

Лучшим же методом дезинфекции специалисты назвали обычный нагрев. По их утверждению, прогрев всего до 85 градусов на протяжении двух десятков минут позволяет сохранить фильтрацию и при этом допускает обработку маски до пяти десятков раз.

Однако, авторы исследования подчеркивают, что слишком частая обработка материала может спровоцировать его деформацию, что отразится и на снижении эффективности защиты.

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