Какие ткани лучше всего подходят для масок/ Фото: buro247.ru

Поскольку во всем мире наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов в связи с эпидемией COVID-19, многие люди шьют маски сами.

Ученые из Чикагского университета решили изучить характеристики обычных тканей и их комбинаций, которые обычно используются для шитья самодельных масок, чтобы установить, могут ли они отфильтровывать аэрозоли, пишет mister-blister.com.

Они использовали аэрозольную камеру смешения для получения частиц диаметром от 10 нм до 6 мкм. Вентилятор продувал аэрозоль через различные образцы ткани со скоростью воздушного потока, которая соответствовала дыханию человека в покое, а ученые измеряли количество и размер частиц в воздухе до и после прохождения через ткань.

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"Самой эффективной комбинацией для изготовления самодельных масок оказался один слой плотной хлопчатобумажной ткани в сочетании с двумя слоями полиэфирно-спандексного шифона - прозрачной ткани, которая часто используется для шитья вечерних платьев. Она отфильтровывала большинство частиц аэрозоля (80-99% в зависимости от их размера частиц), то есть по своей эффективности приближалась к респиратору N95", - говорится в сообщении.

Замена шифона натуральным шелком дала аналогичные результаты. Исследователи предполагают, что плотно сплетенные ткани, такие как хлопок, могут выступать в качестве механического барьера для частиц, тогда как ткани, которые удерживают статический заряд, например, определенные виды шифона и натурального шелка, служат в качестве электростатического барьера.

Неплохие показатели эффективности также наблюдались у комбинации хлопка с фланелью, ватина или хлопкового стеганого одеяла с полиэстером.

Впрочем, разрыв на любой комбинации тканей всего в 1% уменьшил эффективность фильтрации всех масок вдвое или более, что подчеркивает важность правильной подгонки для самодельных масок, чтобы они плотно прилегали к лицу.

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