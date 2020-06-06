В центре Киева произошло жуткое ДТП: пострадала телеведущая [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, в Киеве пьяный водитель Porsche Cayenne устроил ДТП и пытался сбежать. Пострадала ведущая "5 канала" Вероника Ухалкова. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
"ДТП под градусом прямо в центре Киева. Как следствие, ведущая "5 канала" Вероника Ухалкова – в больнице ... На месте ДТП находится брат Вероники. Он рассказал, что она в больнице в состоянии средней тяжести. Больше ничего сейчас не известно", - говорится в сообщении.
По словам свидетелей инцидента, ДТП произошло на пересечении улиц Иоанна Павла Второго и Тверской тупик. Вероника спускалась по улице Ивана Павла Второго. В этот момент с Тверского тупика вылетел Porsche Cayenne на большой скорости, ударил автомобиль, за рулем которого находилась Вероника. Также пострадала машина еще одного участника событий.
Водитель Porsche Cayenne пытался сбежать, однако его остановили другие водители, которые заблокировали выезд. По словам свидетелей, было видно, что мужчина пьян.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков случилось смертельное ДТП с полицейскими.
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