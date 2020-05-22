Стало известно, что в Донецкой области водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Правоохранители нашли его автомобиль, однако сам мужчина скрывается. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

"В Дружковское отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал ребенок", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на мальчика. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, а подозреваемый скрылся.

В тот же день сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Дружковки нашли брошенный автомобиль, на котором было совершено ДТП, вблизи места происшествия. Личность водителя установлена, однако мужчина скрывается.

Полиция проводит досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами.