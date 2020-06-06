День журналиста: "Подробности" поздравили коллег душевным видео [ Редактировать ]
6 июня в Украине отмечают свой профессиональный праздник журналисты, корреспонденты и репортеры. Специально к этому дню сотрудники "Подробностей" телеканала "Интер" подготовили для своих коллег видеопоздравление, в котором рассказали, что значит для них быть журналистом.
Что же означает журналистика для самих журналистов, а также душевные слова поздравления с праздником смотрите в нашем видео.
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