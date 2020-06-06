6 июня в Украине отмечают свой профессиональный праздник журналисты, корреспонденты и репортеры. Специально к этому дню сотрудники "Подробностей" телеканала "Интер" подготовили для своих коллег видеопоздравление, в котором рассказали, что значит для них быть журналистом.

Что же означает журналистика для самих журналистов, а также душевные слова поздравления с праздником смотрите в нашем видео.