Під Верховною Радою сьогодні було гаряче! Там навіть перевернули поліцейську машину - нехай і стару, і в рамках протестного перфомансу.

Кілька сотень протестувальників вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони ж привезли під парламент старий "бобік", який і потонув у диму. Ще один протестувальник - підприємець із Нової Каховки спробував себе підпалити. Стверджував - не зміг знайти справедливості у місцевих правоохоронців. Серйозних опіків не отримав, вогонь швидко загасили.

А от чи спокійно минуло засідання Верховної Ради? Та що відповів Арсен Аваков депутатам? Знає Катерина Лисенко.

Мітинги та перформанси - це вже фінальний акорд у депутатській мелодії під назвою "відставка". Весь тиждень у різних фракціях вимагали звільнень і окремих міністрів, і усього уряду.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Фасадна реформа патрульної поліції не зламала системи. Партія "Голос" вимагає відставки Авакова.

Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу":

У нашому залі є люди сильні, як кажуть в народі - з яйцями, чи ми будемо далі дивитись, як "гаспадін Аваков" продовжує розрушати нашу країну.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська солідарність":

Весь уряд має піти у відставку.

А ще лунали заклики звільнити очільника МОЗ. Та з усіх боків критикували програму уряду.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

В програмі дій уряду - цифри є тільки у вигляді номерів аркушів.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Никакой программы правительства нет, я не знаю, о чем они говорят, сначала они подали реферат. Сейчас подали развлекательное повествование в картинках - ни цифр, ни направлений, ни реальной стратегии по остановлению падения украинской экономики там нет. Поэтому говорить, что это программа правительства, а тем более говорить о степени или возможности ее поддержки - на сегодняшний день просто не приходится.

До того ж жоден комітет не схвалив кабмінівських напрацювань.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Це саме той папірець, який на 9 сторінок, саме той папірець, який розглядали всі комітети і не прийняли.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Попри те, що ми повертаємо уряду програму з припискою "марення божевільного" - ми доручили цьому уряду без будь-якого контролю підписати договір з МВФ, цей документ зобов'язує нас продовжувати убивчу реформу Супрун, дорогу комуналку, закриття шкіл. Я пропоную вимагати від уряду, перш ніж підписувати будь-які документи з МВФ - отримати на це схвалення Верховної Ради.

Почувши всю цю критику уряд спрацював на випередження. Прем'єр сам попросив повернути програму на доопрацювання.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Коронакриза виявилась тим самим чорним лебедєм, який частково змінив наші плани. Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму, яка винесена на голосування, на доопрацювання.

Депутати, не сперечаючись, дали кабміну другий шанс, і чітко окреслили свої вимоги.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

На тому тижні - було заплачено 27 млрд за обслуговування зовнішніх запозичень фінансовим спекулянтам, які скупили облігації займу нашої країни. Ми вважаємо, що уряд повністю переплутав пріоритети в своїй роботі, замість підтримки власного виробника, власних громадян - власної економіки - він займається обслуговуванням зовнішніх кредитів.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Драйвером української економіки мають стати українські виробники, а не іноземні кампанії, кров'ю української економіки мають стати гроші, надруковані в Україні, а не надісланими організаціями з-за кордону.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Зараз економіка на землі, і щоби врятувати економіку, щоб врятувати робочі місця, щоб захистити людей - діяти треба негайно, треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки, треба захистити малий та середній бізнес відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ.

Ну а ще парламент спромігся призначити нового міністра культури. І відрядили до кабміну нардепа - Олександр Ткаченка.

Олександр Ткаченко, міністр культури України:

Пріоритет номер один відновити фінансування, безумовно завершити реструктуризацію міністерства, формування агентств, адміністративну спроможність Мінкульту та провести аудит.

Була й одна заміна - у кріслі віцепрем'єра з питань євроінтеграції. Тепер замість Вадима Пристайка відомством керуватиме Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань Європейської інтеграції:

Наші пріоритети щодо євроатлантичної інтеграції є незмінними - ми маємо наполягати, щоб і фінансування було співрозмірне тим реформам, які впроваджує Україна на шляху до Євроінтеграції.

А от міністра захисту довкілля - не призначили, кандидатуру відкликали в останній момент.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ми бачимо всю цю кадрову чехарду, тому що немає досвіду управлінського, відсутній професіоналізм, тому і відбуваються отакі зміни, не знають кого поставити, які функції визначити.

Та головний міністр, прізвище якого згадували чи не щодня - Арсен Аваков. Його хотіли бачити весь тиждень, та він прийшов зі звітом - сьогодні.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Використовуючи абсолютно неприпустимий інцидент, в якому брали участь поліцейські, дехто намагається проводити паралелі з подіями у Врадіївці. Однак зараз ситуація принципово інша. Врадіївку намагались приховати. Ми - не приховуємо нічого.

І знову доповідь розбавила політика.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Я хочу, щоб ви зараз, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку чотири години гвалтували в Кагарлику.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. Не треба спекулювати, пані Совсун, не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії, я вам це раджу, і не вам мене повчати, як Родіну любить.

Та цими перепалками зрештою все і скінчилось. Жодні питання про урядовців - на голосування не виносились.

Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу":

Щонайменше, до кінця осені, я сподіваюсь і довше, цей уряд у такому відносно сталому стані, буде перебувати на своїх посадах.

Але звучать такі сподівання не впевнено. Бо з кожним тижнем у Верховній Раді все більше незадоволення урядовцями.