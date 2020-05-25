Дело Гандзюк: суд продлил арест Левину [ Редактировать ]
Алексею Левину, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, продлили арест. Об этом сообщил источник в Офисе Генерального прокурора, пишет "РБК-Украина".
Левин будет находиться под стражей еще два месяца.
Отмечается, что следственный судья Печерского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил до июля меру пресечения Левину в виде содержания под стражей.
Источник также отметил, что расследование дела Гандзюк завершено и Левин ознакамливается с материалами уголовного производства.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
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