Корупція та службова недбалість: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винних в обвалі житлового будинку в Одесі

На вулиці Торговій в Одесі завалилася будівля, яка простояла майже півтора століття - саме тоді, коли поруч почали будівництво висотного комплексу