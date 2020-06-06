У Запоріжжі загорілася найбільша взуттєва фабрика України (відео) [ Редактировать ]
У Запоріжжі горіла одна з найбільших взуттєвих фабрик України. Близько 16 години спалахнув цех з виробництва гумової підошви. Полум'я охопило більше 400 квадратних метрів на третьому поверсі чотириповерхової будівлі.
Чорний дим від пожежі було видно навіть з іншого берега Дніпра. На місці працювало 60 рятувальників та 13 одиниць техніки. За дві години пожежу локалізували. За попередніми даними, постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.
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