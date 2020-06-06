У Запоріжжі горіла одна з найбільших взуттєвих фабрик України. Близько 16 години спалахнув цех з виробництва гумової підошви. Полум'я охопило більше 400 квадратних метрів на третьому поверсі чотириповерхової будівлі.

Чорний дим від пожежі було видно навіть з іншого берега Дніпра. На місці працювало 60 рятувальників та 13 одиниць техніки. За дві години пожежу локалізували. За попередніми даними, постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.