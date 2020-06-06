Коронавірус нещадний до етнічних меншин. У Великій Британії з'ясували, що смертність серед людей зі світлою шкірою у рази менша, аніж серед темношкірих. Зокрема, найбільший ризик загрожує вихідцям із Пакистану, Бангладеш та інших азійських країн. Чи знайшли науковці цьому пояснення?

Велика Британія і далі лідирує з кількості смертей від коронавірусу - їх уже близько 50 000. Цей показник найбільший в Європі та другий у світі після США. Британію та Сполучені Штати об'єднує ще й те, що смертність у цих країнах значно вища серед представників етнічних меншин.

Цю тенденцію у Сполученому Королівстві помітили ще на початку епідемії. А зараз науковці підтвердили: темношкірі британці набагато частіше помирають від коронавірусу. Зокрема, найгірша ситуація серед вихідців із Пакистану та Бангладеш. У цих меншинах смертність у чотири рази вища.

Амер Аван, син померлого від COVID-19 вихідця з Пакистану:

Смерть батька стала справжнім ударом. А ще важче було через те, що ми не могли зібратися усією сім'єю, щоби оплакати його. Я не міг взяти за руку свою матір чи обійняти свою сестру.

Вихідці з Індії, Китаю, африканських країн та Карибських островів теж фігурують у сумній статистиці. Для них ризик померти від 10 до 50% більший, аніж для білих британців. Крім того, виявилося, що загалом у бідних районах у два рази більше жертв коронавірусу, ніж у заможних.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Навіть після того, як ми враховуємо вік, бідність, регіон та стать, все одно бачимо расову різницю. Хоча ми ще не зрівнювали фактори хронічних захворювань та ожиріння. Тож нам потрібно зробити ще багато роботи, щоби зрозуміти ключові чинники такої тенденції та визначити що покращить цю ситуацію.

Автори дослідження з урядової агенції охорони здоров'я поки не мають пояснень цього феномену. Хоча припускають, що частково такий результат обумовлений соціально-економічним неблагополуччям етнічних меншин. У США теж шукають причини високої смертності темношкірих. До прикладу, у Чикаго та Луїзіані понад 70% померлих від коронавірусу були афроамериканцями, хоча вони становлять лише третину населення.

Г'ю Майті, декан медичного коледжу університету Говарда (США):

Ця хвороба просто показує те, що давно існує в афроамериканських спільнотах по всій країні. Це, зокрема, більше хронічних хвороб, таких як високий кров'яний тиск, діабет, серцеві захворювання. Тобто, зараз коронавірус накладається на усі попередні захворювання, що, звичайно, робить цих людей більш вразливими до вірусу.

Серед інших можливих факторів і той, що здебільшого ці етнічні меншини живуть великими сім'ями: молоді покоління разом зі старшими, тож більший ризик ураження. Крім того, важливий релігійний аспект. Приміром, у Британії, навіть після закриття мечетей на карантин, люди збиралися групами, щоби спільно помолитися.