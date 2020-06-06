У столиці рекордна кількість госпіталізованих захворілих на коронавірус - 25 осіб за добу. Це найвищий показник за весь час пандемії, - відзначив мер Віталій Кличко.

А у сам Київ увірвалось літо. З сонячною погодою та потеплінням все більше людей виходять на вулиці. Відкриваються і нові зони відпочинку. Які саме?

Прогулянки річкою знову доступні. Дозвіл відкритись річпорт отримав ще два тижні тому, та теплоходи на воду не спускали - чекали сонця. У новий сезон увійшли із новими правилами.

Дарина, відпочивальниця:

Сюди, щоб зайти - без маски не пускают.

Біля входу - температурний скрінінг і антисептик для рук. А от вже за столиками на палубі можна маску і зняти. За дотриманням дистанції слідкуватиме команда.

Нужно сидеть через столик, придерживаться расстояния. По этому, предлагаю - чтобы пересели.

Основні правила безпеки за два місяці суворого локдауну добре вивчили і дорослі і діти.

Софія, відпочивальниця:

Зберігати дистанцію, якої у нас зараз немає. Але ми - всі свої, треба носити захисні маски, користуватися антибактеріальними розчинами або серветками.

Такому виду відпочинку однаково щиро радіють і батьки і малеча. Адже раніше прогулянки були обмеженні житловими квадратами.

Софія, відпочивальниця:

Ми, якщо відпочивали - то у себе на балконі, або на закритій території.

Щоб не створювати натовп, розраховані на 200 пасажирів теплоходи - беруть на борт тільки 40.

Попри послаблення, карантин все таки вносить корективи в такий відпочинок на річці. Один з плюсів: тут можна ось так прогулюватися вільно - бо дуже просторо, і не боятися торкатися поверхонь, адже після кожної прогулянки проводять ретельну дезінфекцію

Олександр Капшук, механік, змінний капітан теплохода:

С утра начинается вымывание, уборка, обработка антисептиками. Сами ходим в масках, перчатках, выдается антисептик, плюс для себя - это безопасность, чтобы не занести домой - мы все ездим. И все, что контактируется - столики, все промывается - сходни, поручни.

І таке генеральне прибирання обов'язкове після кожного рейсу. На воду спустили не весь флот. Поки виконують лише один маршрут, прогулянка триває годину. Збитки, - каже керуючий флоту, - відчутні, та цінову політику не змінюватимуть.

Павло Поліканов, керівник пасажирського флоту компанії "Київський річний порт":

Мы в этом году потеряли два месяца в связи с пандемией: март, апрель и часть июня. И люди еще к нам не приходят в том количестве, как мы хотели бы, как это было до карантина. На сегодняшний день, это порядка 25 процентов от прошлогодних показателей в этот же период.

Набрати обертів планують вже за два тижні, коли теплоходи пустять і на Київське море і у Межигір'я.