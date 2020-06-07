"Не станем ссориться, держать зла и завидовать": Зеленский поздравил украинцев с Троицей [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июня, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы, который отмечается в воскресенье, 7 июня. Поздравление он опубликовал у себя в Facebook.
"Каждый будут отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет вспоминать родных, которых уже нет.
И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский создал новый праздник в Украине.
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