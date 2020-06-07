В воскресенье, 7 июня, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы, который отмечается в воскресенье, 7 июня. Поздравление он опубликовал у себя в Facebook.

"Каждый будут отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет вспоминать родных, которых уже нет.

И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский создал новый праздник в Украине.