Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц - до начала августа, сообщает Bloomberg.

Это означает, что в июле, как и в мае-июне, крупнейшие нефтедобывающие страны также будут снижать добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Ранее планировалось, что с июля добыча "черного золота" снизится на 7,7 млн баррелей в сутки.

Соглашение поддержали Россия и Саудовская Аравия. Последняя даже предлагала продлить квоты до конца декабря 2020 года.

В начале апреля экспортерам нефти пришлось пойти на беспрецедентное снижение добычи из-за обвала котировок на нефть и резкого снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Сделка в рамках ОПЕК+ помогла укрепить цены на нефть на мировых рынках.

С конца мая стоимость различных сортов европейской нефти выросла на 19-20%, достигнув максимальных значений с 6 марта.

В пятницу, 5 июня, июньские фьючерсы на нефть марки Brent достигали $42,5 за баррель, что более чем на 4% выше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.

Напомним, что "Подробности" регулярно информируют об изменении розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.