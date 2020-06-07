Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти [ Редактировать ]
Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц - до начала августа, сообщает Bloomberg.
Это означает, что в июле, как и в мае-июне, крупнейшие нефтедобывающие страны также будут снижать добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Ранее планировалось, что с июля добыча "черного золота" снизится на 7,7 млн баррелей в сутки.
Соглашение поддержали Россия и Саудовская Аравия. Последняя даже предлагала продлить квоты до конца декабря 2020 года.
В начале апреля экспортерам нефти пришлось пойти на беспрецедентное снижение добычи из-за обвала котировок на нефть и резкого снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Сделка в рамках ОПЕК+ помогла укрепить цены на нефть на мировых рынках.
С конца мая стоимость различных сортов европейской нефти выросла на 19-20%, достигнув максимальных значений с 6 марта.
В пятницу, 5 июня, июньские фьючерсы на нефть марки Brent достигали $42,5 за баррель, что более чем на 4% выше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.
Напомним, что "Подробности" регулярно информируют об изменении розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.
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Котировки растут в ожидании того, что во время видеоконференции, которая может состояться 4 июня, основные производители "черного золота" - страны ОПЕК и Россия - согласятся продлить соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на июль и даже август.
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