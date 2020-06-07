Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который в пятницу, 5 июня, отчитался о своей деятельности в Верховной Раде, побывал в Павлограде, где неожиданно столкнулся с бизонами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.

Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж обьектами - в лесопарке живут олени и... бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации!

Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию!" - написал глава МВД.

На видео, которое разместил в соцсети Арсен Аваков, слышно, как он просит кого-то из делегции: "Та дай мне хлеб, что тебе, жалко что ли?" После этого кормит огромное животное, приговаривая: "Молодец, молодец, мы тебя в Нацгвардию возьмем, будешь охранять нас".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Арсен Аваков уйдет в отставку.