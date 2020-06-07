В ЄС запроваджують останню фазу послаблення карантину [ Редактировать ]
Уже від завтра до останньої фази послаблення карантину переходить більша частина Іспанії - там дозволять подорожувати. Однак це не стосуватиметься міст, які найбільше постраждали - Мадрида і Барселони. У них наразі знімають обмеження тільки на прогулянки, на половину потужності запускають ресторани, музеї та відкривають великі крамниці.
Тим часом, Бельгія, Франція, Австрія, Німеччина та ще кілька країн ЄС готуються відкрити кордони в межах Шенгенської зони вже 15 червня. Пускатимуть поки що тільки європейців. Разом з тим, своїм громадянам вони радять утриматися від поїздок за кордон.
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