В Ізраїлі різке, у декілька разів, зростання захворюваності на COVID-19. Ця країна пишалася своїми досягненнями в боротьбі з інфекцією, але вже перші послаблення карантину призвели до сумних наслідків.

Зараз влада обговорює, що робити. Найімовірніше, повернуться до жорсткого карантину.

Покладатися на свідомість громадян, на жаль, не доводиться. За останню добу 160 нових випадків і троє загиблих. Епідеміологічне плато поступово стало перетворюватися в підвищення захворюваності, і влада забила на сполох. Люди масово порушують правила карантину.

Моше Бар-Шіманто, генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю:

Останніми днями ми спостерігаємо збільшення рівня захворюваності. Воно явне і значне. А головне - відбувається у різних частинах країни. Ми сподівалися, що це були окремі випадки, та, на жаль, спостерігаємо тенденцію. Бачимо також зміну в кількості позитивних тестів, які проводимо щодня. Якщо попервах було приблизно пів відсотка, то тепер маємо півтора, хоча число щоденних проб на COVID-19 залишилося більш-менш однаковим.

Під ударом - система освіти, яка вже два тижні працювала на повну. Закрито більше як сотню шкіл і дитячих садочків; 16 тисяч учнів і вчителів - на карантині. Багато закладів знову переходять на дистанційне навчання, хоча б частково. Запроваджують комбіновану систему, коли частина учнів відвідує школу, інша - вчиться віддалено. Потім - навпаки.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр міністр Ізраїлю:

Зростання захворюваності в Ізраїлі в останні вісім днів пов'язане з карантинними послабленнями і відновленням роботи економіки. Воно було очікуваним. І це - значною мірою пов'язане з недотриманням правил носіння масок, дистанції та гігієни. У школах - явне збільшення кількості інфікованих у багатьох містах країни і серед багатьох верств населення. Ми розглянемо, які заходи необхідно вжити для зниження захворюваності.

В уряді наголошують: епідемія не закінчилася. Карантин не скасовано. Обмеження лише послабили. Захворюваність зростає скрізь на Близькому Сході. Влада розуміє, що люди втомилися, але наголошує: недотримання вимог лікарів призведе до ще гірших наслідків.

100 хворих за день - одна з обов'язкових умов повернення до національного карантину. В Єрусалимі заявляють: безвідповідальність громадян стає, по суті, єдиною причиною відновлення епідемії. Міністр охорони здоров'я сформулював це так: "або всі поводитимуться як належить, або знову опинимося в ізоляції, до того ж, надовго".