Швидкісний анти-рекорд. 208 кілометрів за годину витиснув зі свого "мерседеса" порушник на автодорозі "Київ - Чоп", і таким чином перевищив дозволені 110 - майже удвічі.

Загалом, за 6 червня камери зафіксували 45 машин, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину. Були й такі, хто встиг разів десять, натиснувши на газ, потрапити під пильне око автоматичної системи фіксації порушень.