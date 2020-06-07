Система відеофіксації зафіксувала новий анти-рекорд перевищення швидкості [ Редактировать ]
Швидкісний анти-рекорд. 208 кілометрів за годину витиснув зі свого "мерседеса" порушник на автодорозі "Київ - Чоп", і таким чином перевищив дозволені 110 - майже удвічі.
Загалом, за 6 червня камери зафіксували 45 машин, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину. Були й такі, хто встиг разів десять, натиснувши на газ, потрапити під пильне око автоматичної системи фіксації порушень.
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