В Оксфордському університеті заявили, що такий препарат майже готовий

Британські вчені пропонують альтернативу вакцині - лікування антитілами. В Оксфордському університеті заявили, що такий препарат майже готовий. Він містить клоновані антитіла двох видів.

Їх вводять тим, хто вже захворів, але на ранніх стадіях недуги. Такий медикамент дорожчий, але безпечніший за вакцину. Це особливо важливо для людей літнього віку і пацієнтів з хронічними хворобами.

Адже їхній імунітет може не впоратися навіть з ослабленим вірусом, який міститься у вакцині.