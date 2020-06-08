Британці пропонують лікувати COVID-19 антитілами [ Редактировать ]
Британські вчені пропонують альтернативу вакцині - лікування антитілами. В Оксфордському університеті заявили, що такий препарат майже готовий. Він містить клоновані антитіла двох видів.
Їх вводять тим, хто вже захворів, але на ранніх стадіях недуги. Такий медикамент дорожчий, але безпечніший за вакцину. Це особливо важливо для людей літнього віку і пацієнтів з хронічними хворобами.
Адже їхній імунітет може не впоратися навіть з ослабленим вірусом, який міститься у вакцині.
по теме
У Лондоні переобладнали лікарню для тяжкохворих на COVID-19
Довга дорога до одужання - як виходжують пацієнтів, котрі повернулися з "того світу"?
Велика Британія очолила рейтинг смертності від коронавірусу
Кількість смертей від COVID-19 у Сполучених Штатах минулої доби перетнула позначку у сто тисяч. Це найбільше з усіх країн. Водночас, так званий рейтинг смертності очолила Велика Британія
У США прогнозують появу вакцини проти коронавірусу до кінця року
Вакцина проти коронавірусу може з'явитися уже до кінця року. Це прогноз головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Але одразу пандемію вона не зупинить - застерігають американські фахівці
Карантин літу не перешкода: кияни штурмують пляжі столиці
Літо увірвалось у столицю. Цими вихідними усі спорожнілі від людей вулиці столиці ведуть до річки. І дійсно в таку погоду важко утриматися від пляжного відпочинку
Колір шкіри впливає на стійкість до коронавірусу: хто опинився у зоні ризику
Дивну тенденцію помітили ще на початку епідемії - які висновки зробили науковці?