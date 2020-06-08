Євросоюз продовжить "кримські санкції" проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз продовжить ще на рік кримські санкції проти Росії. Таке рішення посли ЄС планують ухвалити 10 червня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.
Санкції забороняють ввозити в ЄС товари з анексованого Росією Криму. Європейці не можуть інвестувати в компанії на окупованому півострові й продавати туди товари для секторів транспорту і енергетики.
А європейські круїзні лайнери не мають права заходити порти українського півострова, незаконно анексованого Росією.
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