Українська столиця очолила національний антирейтинг за кількістю нових заражень за добу. Лише на другому місці тепер Закарпаття. Далі Чернівецька та Львівська області. Проривний стрибок на вершину переліку Київ зробив буквально за добу протягом останніх 24 годин тут захворіли ще 72 людини. Втім недобра статистика не зупинила киян у бажанні відпочити. Рекреації втомлених від карантину столичних жителів спостерігала Ірина Баглай.

Ще в квітні заради тренування на Гідропарку, були готові холодною річку переплести. І навіть штрафи не лякали у 17 тисяч. А вже зараз це задоволення із послабленням карантину стало досяжним і безкоштовним.

Літо увірвалось у столицю. Цими вихідними усі спорожнілі від людей вулиці столиці ведуть до річки. І дійсно в таку погоду важко утриматися від пляжного відпочинку. Його дозволили ще у середині травня, але за умови дотримання певних санітарних вимог, чи реалізують це на справі люди, перевіримо

На спортмайданчиках аншлаг. Нарешті спортзалежні змогли вийти зі своїх домівок і продемонструвати, як тримали форму ці кілька місяців.

Та звичайно поверхонь тут у пляжній зоні ніхто не дезінфікує. Проте Олексій і Владислав спокійні. Запевняють всі засоби захисту - під рукою.

Владислав, відпочивальник:

Вот у друга есть антисептик - пользуемся после тренировки. Вот маска всегда с собой и естественно документы.

На пляжах чи не найменше обмежень. Адже це відкритий простір. Та й у МОЗ заявили сонце вірус вбиває, а вода проточна змиває. І з медиками тут солідарні відпочивальники.

Его тут нет, он на солнце погиб.

Водичка смывает. Вода правда, говорять, сомнительного качества. Люди уже от всего этого отвлеклись их уже это мало интересует, ну маски носим.

Маски у таких зонах обов'язкові лише для персоналу. Але там на їхню відсутність - відповідь коротка.

І чи не єдина вимога - дистанція у півтора метра.

Тут усі сидять, один біля одного.

І ніби місця вдосталь, але по розпеченому піску прогулюватись до річки, напевно, мало хто хоче. І якщо ви прийдете з самого ранку гарантій усамітнитися немає

Никто ж не соблюдает, никто с масками не загорает и полтора на полтора не придерживается. Дети вы ж видите, взрослый мужчина как ругаться, я прихожу с утра никого нет но практически потом люди подтягиваются.

На всьому пляжі нам таки вдалося знайти одну людину у масці. І бути білою вороною хлопець не соромиться.

Хочется поберечь себя и своих родных если уж прихожу отдыхать то с полной безопасностью, я понимаю что много людей и много кашляют вот вчера был и при мне многие кашляли и даже не закрывались.

Відпочинок на закордонних морях для українців стає дедалі більше нереальним. Країни ЄС поки що не вносять нас до списку бажаних туристів - через загрозу інфікування. І можливо берег найближчої річки лишиться єдиним варіантом курортного відпочинку.