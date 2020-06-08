Влада не хоче повертати жорсткі обмеження, однак все залежатиме - від українців

І в Офісі президента, і в уряді стурбовані порушеннями карантину після послаблення. На Банковій саме цій темі присвятили нараду. Бо люди просто забули, що коронавірус нікуди не подівся.

Влада не хоче повертати жорсткі обмеження, однак все залежатиме - від українців. А результат нехтування правилами - добре видно у цифрах.

Приміром, за останню добу побільшало регіонів, які не готові до карантинних послаблень. Якщо вчора таких було 5, то сьогодні вже 8.

Отже, найгірша ситуація із рівнем захворюваності на COVID-19 зараз у Києві, на Волині, Закарпатті та Львівщині. А також - в Житомирській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях.