У Сіетлі водій протаранив натовп протестуючих [ Редактировать ]
Ані дня без протестів. У Сполучених штатах тривають масові демонстрації та заворушення. Люди перекривають вулиці - і це не завжди закінчується мирно.
У Сієтлі водій, який не міг проїхати центром міста через демонстрацію в'їхав у натовп мітингувальників та відкрив огонь. На цих кадрах, знятих очевидцем, видно, як активісти спочатку намагаються розбити вікна і витягти водія з машини, та потім розбігаються, коли він влаштовує стрілянину.
Один із постраждалих у лікарні, його стан стабільний. Сам водій не постраждав. Він пробіг через натовп і здався поліції, але силовики поки не розголошують його мотиви. А місцева преса пише всі зараз мов на голках, тож ймовірно - просто здали нерви.
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