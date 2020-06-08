Іран не вірить у користь чорних скриньок збитого українського літака [ Редактировать ]
Іран не вірить, що чорні скриньки збитого ними українського Боїнга містять цінну інформацію. При цьому Тегеран готовий передати самописці компаніям на розшифровку. Адже найголовніший доказ того, що сталося - досі не розшифрували.
Доправити чорні скриньки в Україну Іран обіцяє вже 5 місяців. Катастрофа українського Боїнга, нагадаю, сталася восьмого січня. В Тегерані визнали - літак збили їхні військові, і запропонували компенсацію родичам загиблих.
Однак Київ відмовився. Україна вимагає офіційного вибачення, повного розслідування і притягнення до відповідальності всіх причетних.
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