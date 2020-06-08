Доправити чорні скриньки в Україну Іран обіцяє вже п'ять місяців

Іран не вірить, що чорні скриньки збитого ними українського Боїнга містять цінну інформацію. При цьому Тегеран готовий передати самописці компаніям на розшифровку. Адже найголовніший доказ того, що сталося - досі не розшифрували.

Доправити чорні скриньки в Україну Іран обіцяє вже 5 місяців. Катастрофа українського Боїнга, нагадаю, сталася восьмого січня. В Тегерані визнали - літак збили їхні військові, і запропонували компенсацію родичам загиблих.

Однак Київ відмовився. Україна вимагає офіційного вибачення, повного розслідування і притягнення до відповідальності всіх причетних.