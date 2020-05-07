255 кг банкнот евро: в тайнике нашли необычный "клад" [ Редактировать ]
В Нидерландах, в Эйндховене, в частном доме нашли 12,5 миллиона евро наличными. Об этом сообщило издание NOS.
Полиция Эйндховена нашла в доме 12,5 миллиона евро наличными.
В тайнике были банкноты от 20 до 500 евро. Вместе купюры весили 255 килограммов. Кроме того, в доме нашли огнестрельное оружие.
В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег.
Ранее сообщалось, что во Франции фермер из города Варей нашел древний клад из тысяч монет.
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