В Нидерландах, в Эйндховене, в частном доме нашли 12,5 миллиона евро наличными. Об этом сообщило издание NOS.

Полиция Эйндховена нашла в доме 12,5 миллиона евро наличными.

В тайнике были банкноты от 20 до 500 евро. Вместе купюры весили 255 килограммов. Кроме того, в доме нашли огнестрельное оружие.

В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег.

Ранее сообщалось, что во Франции фермер из города Варей нашел древний клад из тысяч монет.