Аномальное место: в китайской деревне уже сто лет нет комаров [ Редактировать ]
В деревне Дин Улин в Китае уже около ста лет нет ни единого комара, и это при том, что там имеются густые зеленые насаждения и водоемы. Об этом пишет golos.ua.
"Местных жителей это вполне устраивает: уже несколько поколений люди не знают, что такое комариные укусы", - говорится в сообщении.
Интересно, что в крае имеется еще несколько деревень, которые летом не могут не вешать москитную сетку на окна, иначе комары их загрызут.
Об аномалии деревни Дин Улин четыре года назад писало издание People’s Daily. Тогда все надеялись, что статья привлечет внимание ученых и загадку отсутствия комаров решат раз и навсегда. Однако не сложилось: по сей день сами жители и неравнодушные пользователи сети только гадают, в чем же может быть причина.
Сама деревня возвышается на 700 метров над уровнем моря, обитают в ней представители народа хакка. Эти люди имеют весьма богатую историю. Внешний облик деревни с течением времени мало изменился: поселение может отнести вас в китайское средневековье с одним лишь отличием – наличием спутниковых антенн и проводов.
Местные жители считают, что от комаров оберегает их камень в виде жабы, который находится на окраине деревни. Более реальная версия заключается в мусоре граждан, который собирается в одну кучу и закапывается на склонах холма. Возможно, выделяющиеся газы отпугивают комаров. Ученые же пока не спешат ехать в деревню, чтобы выяснить правду.
Ранее сообщалось, что Венеция "потонула" из-за аномального прилива.
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