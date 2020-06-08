Чим закінчилося полювання на скарб вартістю у мільйон доларів США? Чиї імена з'являться в галереї слави НАСА? І як в Угорщині на волю вилетіли десятки тисяч бджіл? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Квест тривалістю у десять років. Тисячі ентузіастів у США полювали на скарб галериста Фореста Фенна. 2010 він сховав у Скелястих горах скриню із коштовностями на суму один мільйон доларів. Підказки щодо її розташування Фенн зашифрував у мемуарах і закликав усіх охочих до участі. Нині повідомив на своєму сайті, що скриню відшукали. Переможець надіслав фото, але залишився анонімним.

******

Сам на сам із шедевром. Жителям Мадрида випала рідкісна можливість помилуватися полотнами світових митців на самоті у тиші - туристів немає через пандемію коронавірусу і закриті кордони. У музеї Прадо триває виставка "Возз'єднані". Для неї відібрали 200 найвідоміших картин, які зберігаються в галереї.

******

У Китаї завершили будівництво найдовшого бамбукового моста у світі. Переправа для пішоходів, яка складається із 66,000 дощечок, знаходиться у національному природному заповіднику біля озера Поянху. Довжина переходу сягає 5 кілометрів, ширина - три метри. Всі матеріали екологічні та водостійкі. Міст цілком безпечний та готовий приймати гостей вже у середині червня.

******

У Сполучених Штатах обрали астронавтів для вшанування у галереї слави космічного центру Кенеді. Це найвища нагорода у космічній галузі. За 30 років у музеї увіковічнили імена 99 пілотів, які хоча б раз виходили на земну орбіту. Відтепер там з'являться портрети ще трьох ветеранів НАСА - Памели Мелрой, Міхаеля Лопеса і Скота Келлі.

******

Некерований вантаж. В угорському місті Кішкун-Халаш тисячі бджіл вирвались на волю через аварію. Вулики випали з ваговика, що перекинулася на трасі. Тепер бджіл ловлять пожежники та поліцейські у захисному одязі. Дорогу перекрили, людей просять триматися подалі від місця аварії.