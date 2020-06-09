Программа с Украиной: в МВФ примут важное решение [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июня, совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о новой программе с Украиной Stand-By. Данный вопрос стоит в графике заседаний Фонда.
МВФ сменил долгосрочную программу на 18-месячную объемом 5 млрд долларов.
Ранее в Кабмине заявляли, что первый транш будет перечислен сразу же после одобрения. Он составит 1,9 млрд долларов.
В случае выполнения всех обязательств Украина получит второй транш до конца года. Третий транш поступит в 2021 году.
Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
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