У тілах членів екіпажу збитого над Донбасом Боїнга були знайдені 29 осколків від російської ракети "Бук". Саме з такої заяви прокурор Тейс Бергер почав нове засідання у Нідерландах, де поновив роботу суд у справі МН-17. Прокурор нагадав, що ракета розірвалася саме перед носом літака, де розташована кабіна пілотів.

Перше засідання після карантинної перерви відбулося напередодні. Тривало сім годин. Прокурори вкотре надали докази того, що "Бук", з якого стріляли по літаку, знаходився саме на території, підконтрольній російським найманцям.