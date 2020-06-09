Зірки британського королівського балету станцювали на вулицях Лондона.Мета цього благодійного проекту - нагадати про те, як пандемія коронавірусу зашкодила мистецтву.

Актори виступили перед будівлями відомих театрів під музику гурту Rolling Stones, а саме пісню, яку вони записали у квітні після кількарічної перерви. Режисер проєкту - подруга Міка Джаггера балерина Мелані Гемрик.