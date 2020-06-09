20-летний киевлянин совершил угон автомобиля посла прямо из резиденции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, злоумышленник завладел посольским автомобилем и, пробив ворота диппредставительства собирался уехать.

Около 9:00 поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко, что в Подольском районе. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой.

Отмечается, что молодого человека остановили выдвижные столбики, установленные перед выездом на Андреевский спуск. Подозреваемого задержали, а по факту угона возбудили уголовное дело.

Фото: Нацполиция

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