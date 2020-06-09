В мире празднуют Международный день друзей [ Редактировать ]
9 июня во многих странах ежегодно отмечают Международный день друзей, который призван напомнить друзьям об их значимости в жизни друг друга.
Праздник является неофициальным, и почему для празднования была выбрана именно эта дата - неизвестно.
Идея празднования Дня друзей впервые возникла в США в первой половине XX столетия. Потом о ней на какое-то время забыли, и возродилась она только в 1958 году.
Изначально торжество предлагали устраивать каждое первое воскресенье августа, но позже решили перенести празднование на начало лета.
Общепринятых традиций празднования Дня друзей нет. В этот день можно позвонить или написать друзьям, а еще лучше - устроить встречу и напомнить им, как сильно вы их любите и цените.
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