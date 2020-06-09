Румыния обновила оборонную стратегию и оценила текущую политику России как "агрессивную". Об этом сообщает Balkan Insight.

Стратегия национальной обороны Румынии разработана на период до 2024 года. В понедельник, 9 июня, документ подписал президент Клаус Йоханнис (на фото). Впервые со времен Второй мировой войны в Бухаресте на государственном уровне признали угрозу со стороны Москвы.

Фраза "агрессивность Российской Федерации" встречается в документе как минимум дважды, в то время как описание сферы безопасности, предполагает, что Россия воспринимается как враг.

В документе говорится об "агрессивном поведении Российской Федерации" и о "гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона", проводимых Москвой. Авторы стратегии отмечают, что Россия усилила свои наступательные военные возможности и потенциально способна ограничить доступ к Черному морю.

Стратегия на 2020-2024 годы также указывает на "отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права", что "порождает расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО".

Среди 25 рисков национальной безопасности, определенных экспертами, есть такой пункт: "отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе".

Как один из внешних рисков также названо уменьшение шансов Молдовы интегрироваться в Евросоюз и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.

Ранее сообщалось, что Польша приняла новую стратегию национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой.