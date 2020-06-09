Румыния признала Россию враждебным государством [ Редактировать ]
Румыния обновила оборонную стратегию и оценила текущую политику России как "агрессивную". Об этом сообщает Balkan Insight.
Стратегия национальной обороны Румынии разработана на период до 2024 года. В понедельник, 9 июня, документ подписал президент Клаус Йоханнис (на фото). Впервые со времен Второй мировой войны в Бухаресте на государственном уровне признали угрозу со стороны Москвы.
Фраза "агрессивность Российской Федерации" встречается в документе как минимум дважды, в то время как описание сферы безопасности, предполагает, что Россия воспринимается как враг.
В документе говорится об "агрессивном поведении Российской Федерации" и о "гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона", проводимых Москвой. Авторы стратегии отмечают, что Россия усилила свои наступательные военные возможности и потенциально способна ограничить доступ к Черному морю.
Стратегия на 2020-2024 годы также указывает на "отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права", что "порождает расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО".
Среди 25 рисков национальной безопасности, определенных экспертами, есть такой пункт: "отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе".
Как один из внешних рисков также названо уменьшение шансов Молдовы интегрироваться в Евросоюз и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.
Ранее сообщалось, что Польша приняла новую стратегию национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой.
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