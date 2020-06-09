Дональд Трамп виступив проти урізання прав поліцейських [ Редактировать ]
У США сьогодні поховають Джорджа Флойда, афроамериканця, вбивство якого поліцейськими призвело до масштабних протестів по всій країні.
Скоротити копам фінансування вимагають тепер мітингарі, а конгресмени-демократи розробили закон, яким хочуть урізати права поліцейських. Що саме прагнуть змінити? Розкаже Дмитро Анопченко.
Покарати "копів"(причому всіх разом) урізавши їм бюджети - одна з основних вимог, яку озвучують зараз на мітингах по всій країні. Рішення міської ради Міннеаполіса взагалі розформувати тамтешнє управління поліції, де працювали і офіцери, що причетні до смерті Флойда, активістів не заспокоїло. Навпаки - лише роздражнило. Тож і вимагають тепер обрізати силовикам фінансування, і, відповідно, скоротити кількість поліцейських в країні.
І "фінансове" питання миттєво стало "політичним", вчергове розділивши країну. Прихильники демократів - за, електорат Трампа - категорично проти. В команді президента це чудово розуміють, тому публічно вже висловились і генпрокурор, Уільям Барр.
Вважаю, це неправильно скорочувати фінансування поліції чи покладати відповідальність за дії окремих поліцейських на всю систему; і думаю, це взагалі небезпечно - очорняти поліцію.
І сам Дональд Трамп, який скликав силовиків у Білому домі.
У нас чудові правоохоронці, я ними дуже пишаюся. Не буде позбавлення фінансування, не буде розформування, не буде такого, щоб поліцію розпустили. 99% відсотків з них - чудові люди!
Трамп обіцяє заблокувати і закон, що підготували конгресмени-демократи.
Документ передбачає і заборону використовувати задушливі прийоми (такі, як під час затримання Флойда), і створення національної бази для фіксації неправомірних дій поліції. І скорочення переліку підстав, на яких видаватимуть ордер, завдяки якому копи можуть вдертися до громадянина додому - без попередження. А ще пропонують підвищити персональну відповідальність поліцейських за насильство до затриманих; адже досі система своїх не здавала.
Якщо не було резонансу (такого як зараз, у справі Флойда), то факти поліцейського свавілля зазвичай замовчували - часто офіцерів як максимум в інший підрозділ переводили, не більше.
Анонсуючи новий законопроект, який покликаний зі всім цим покінчити, два десятки конгресменів навіть на коліна встали. А роботу почали із мовчання: 8 хвилин 46 секунд, стільки ж часу поліцейський давив Флойду на шию коліном. Всі розуміють - роблять це частково заради піару, документ у нинішньому вигляді "непрохідний", адже у нижній палаті голосів у демократів вистачить, а от у Сенаті, який республіканці контролюють - точно ні. Але країна сприйняла це схвально, а намір Трампа ветувати закон багатьох серйозно розлютив.
І тут не варто забувати, що у штатах немає "поліцейської вертикалі", як в Україні, коли всі команди роздає МВС. Поліцію кожне місто фінансує самостійно, отже і підпорядковуються копи не центральній владі, а своїм мерам. Тому, щоб не говорив президент Трамп, більшість рішень ухвалюватимуть на місцях. І "справа Флойда" та її наслідки настільки "струснули" країну, що лишити все так, як було, більше не зможуть; реформи все одно будуть, обов'язково.
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