У США сьогодні поховають Джорджа Флойда, афроамериканця, вбивство якого поліцейськими призвело до масштабних протестів по всій країні.

Скоротити копам фінансування вимагають тепер мітингарі, а конгресмени-демократи розробили закон, яким хочуть урізати права поліцейських. Що саме прагнуть змінити? Розкаже Дмитро Анопченко.

Покарати "копів"(причому всіх разом) урізавши їм бюджети - одна з основних вимог, яку озвучують зараз на мітингах по всій країні. Рішення міської ради Міннеаполіса взагалі розформувати тамтешнє управління поліції, де працювали і офіцери, що причетні до смерті Флойда, активістів не заспокоїло. Навпаки - лише роздражнило. Тож і вимагають тепер обрізати силовикам фінансування, і, відповідно, скоротити кількість поліцейських в країні.

І "фінансове" питання миттєво стало "політичним", вчергове розділивши країну. Прихильники демократів - за, електорат Трампа - категорично проти. В команді президента це чудово розуміють, тому публічно вже висловились і генпрокурор, Уільям Барр.

Вважаю, це неправильно скорочувати фінансування поліції чи покладати відповідальність за дії окремих поліцейських на всю систему; і думаю, це взагалі небезпечно - очорняти поліцію.

І сам Дональд Трамп, який скликав силовиків у Білому домі.

У нас чудові правоохоронці, я ними дуже пишаюся. Не буде позбавлення фінансування, не буде розформування, не буде такого, щоб поліцію розпустили. 99% відсотків з них - чудові люди!

Трамп обіцяє заблокувати і закон, що підготували конгресмени-демократи.

Документ передбачає і заборону використовувати задушливі прийоми (такі, як під час затримання Флойда), і створення національної бази для фіксації неправомірних дій поліції. І скорочення переліку підстав, на яких видаватимуть ордер, завдяки якому копи можуть вдертися до громадянина додому - без попередження. А ще пропонують підвищити персональну відповідальність поліцейських за насильство до затриманих; адже досі система своїх не здавала.

Якщо не було резонансу (такого як зараз, у справі Флойда), то факти поліцейського свавілля зазвичай замовчували - часто офіцерів як максимум в інший підрозділ переводили, не більше.

Анонсуючи новий законопроект, який покликаний зі всім цим покінчити, два десятки конгресменів навіть на коліна встали. А роботу почали із мовчання: 8 хвилин 46 секунд, стільки ж часу поліцейський давив Флойду на шию коліном. Всі розуміють - роблять це частково заради піару, документ у нинішньому вигляді "непрохідний", адже у нижній палаті голосів у демократів вистачить, а от у Сенаті, який республіканці контролюють - точно ні. Але країна сприйняла це схвально, а намір Трампа ветувати закон багатьох серйозно розлютив.

І тут не варто забувати, що у штатах немає "поліцейської вертикалі", як в Україні, коли всі команди роздає МВС. Поліцію кожне місто фінансує самостійно, отже і підпорядковуються копи не центральній владі, а своїм мерам. Тому, щоб не говорив президент Трамп, більшість рішень ухвалюватимуть на місцях. І "справа Флойда" та її наслідки настільки "струснули" країну, що лишити все так, як було, більше не зможуть; реформи все одно будуть, обов'язково.