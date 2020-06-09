Гривня - вгору, долар униз! Американська валюта слабшає другий тиждень. Зелений уже коштує менше 27 гривень. Дехто з експертів упевнений: так валютний ринок реагує на транш МВФ. Та головне питання - які перспективи? Чи варто бігти в обмінник і запасатися відносно дешевим доларом? Чи падіння триватиме й далі? Олександр Васильченко - шукав відповідь.

Чим гірше економіці, тим краще гривні. Експерти запевняють, через коронавірусну кризу вітчизняна економіка перейшла в стан депресії. Через тотальне безробіття багато людей полізли у кишеню за валютними збереженнями. До того ж, закриті кордони різко знизили імпорт, магазини все більше звертаються по продукцію до вітчизняного виробника.

Ерік Найман, інвестиційний банкір:

И в сумме получается, именно плохая ситуация в украинской экономике и привела к тому, что гривна укрепляется. И так как впереди мы ожидаем получение денег от МВФ, то еще и у спекулянтов нет возможности какой либо вообще игры на повышение курса доллара играть. Поэтому, пока прогнозы такие, что курс гривны потихонечку будет ползти вниз может еще месяц два.

Втім, очікувати ще більшого падіння валюти не варто, запевняють експерти. Курс долара залишається в межах, встановлених Нацбанком на рік. А зараз спостерігаються традиційні сезонні коливання.

Олег Пендзин, економіст:

До середини літа курс буде коливатися десь 26,5 до 27,5, у межах цього коридору, напевно під осінь він піде трохи вверх, однозначно, але зараз ми будемо мати от такий коридор. Тому коли ми будемо з вами говорити, що буде з цінами і з цим доларом, а нічого не буде. Тому що наші імпортери тільки виходять в активні закупи, тому що тільки відкриваються торгівельні центри, по друге вони вже вкладають туди доволі високі валютні ризики.

Незначний обвал долара в обмінниках і на міжбанку ажіотажу не викликав. Українці не поспішають купувати, або здавати валюту.

Люди приходять купувати чи не приходять? Взагалі, яка тенденція? - Покупают и сдают. Ну більше ніж коли він був високий? - Нет, как покупали, так и сдают.

Цього літа валютний ринок стабільніший ніж торік, кажуть експерти. Хоча незначні гойдалки в обмінниках все ж не зникнуть.

Ще одна з ймовірних причин коливання долара це через те, що в США доволі інтенсивно друкують валюту, приміром, у старій Європі, це теж роблять, але не в таких обсягах, тому євро залишається більш стабільний.