Йому загрожує до 12 років за ґратами

Російський актор Михайло Єфремов спричинив жахливу ДТП в центрі Москви. Одна людина загинула. Сам актор був у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Про подробиці смертельної аварії - у нашому матеріалі.

Пізній вечір, центр Москви. Позашляховик вилітає на зустрічну смугу і на швидкості врізається в автофургон "Лада". Кабіна - розбита вщент. Водія вантажівки з тяжкими травмами забирають у лікарню. За кермом джипа - улюбленець мільйонів Михайло Єфремов. Актор у дуже нетверезому стані.

Вроде, живой. Точно никто не умер?

Усю ніч лікарі намагалися врятувати життя водієві фургона, однак марно. Через численні травми та значну крововтрату 57-річний кур'єр Сергій Захаров помер.

Винуватця ДТП затримали на місці. У крові актора виявили 2,1 проміле алкоголю. Це приблизно пляшка горілки. Справу розслідують за статтею, яка передбачає до 12 років позбавлення волі. Єфремова відпустили під підписку про невиїзд. За словами адвоката, підозрюваний тісно співпрацює зі слідством і свою провину визнає. У 56-річного актора давні і непрості стосунки з алкоголем, яких він не приховував. Неодноразово виходив на сцену напідпитку, провокуючи скандали.

Вы бухаете? - Я подбухиваю, вот так я бы сказал. Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница - такое название нравится очень.

За свою кар'єру Єфремов зіграв кілька сотень ролей. Мав активну громадянську позицію, критикував російську політику відносно Євромайдану та Криму. Частково жив у Латвії, де має нерухомість. За деякими даними, від початку 2020 року Єфремова неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Коли відбудеться суд, на якому йому оберуть запобіжний захід, невідомо. Незалежно від рішення актор пообіцяв фінансово підтримати родину загиблого. У Сергія Захарова лишилися два сини.