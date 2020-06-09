Сьогодні ж група протестувальників поїхала до Києва

По Україні тривають мітинги і скандали навколо конфігурації майбутніх районів. Влада хоче їх укрупнювати та утворювати нові райцентри. Сьогодні люди протестували на Одещині. Чого вимагали - далі.

Північ Одещини. Обласна адміністрація рекомендувала уряду сформувати тут три райони: Одеський, Подільський, а між ними Березівський. Чиновники враховували вдале географічне розташування Березівки, наявність доріг у регіоні, компактність проживання населення та, власне, бажання місцевих громад. Тому і центр порадили зробити тут.

Дмитро Радулов, директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:

Враховуючи ті методологічні рекомендації, які були розроблені Міністерством, враховуючи те, що Березівський район Підходить під ці методичні рекомендації враховуючи позицію населення людей було подано варіант Березівського району на території півночі Одеської області.

Втім, на державному сайті децентралізація днями оприлюднили іншій варіант: центром району обрали місто Роздільна. Спитати як так вийшло і чому центральна влада не чує людей, до Одеської облдержадміністрації приїхали керівники та депутати північних районів.

Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас есть решения сессий Николаевского района, Ивановского района, нескольких ОТГ, решения районных сессий: что они себя видят с центром в Березовском районе! А в других районах нет этого! Мы же это все делаем, реформу для людей - вот и люди, пожалуйста! Давайте сделаем так, как им подходит!

Проект Міністерства регіонального розвитку протестувальники вважають нелогічним. Вказують: приміром, відстань між Роздільною та Миколаївським районом понад півтори сотні кілометрів. Тож як туди добиратимуться люди? Мітингувальників підтримав перший заступник голови Одеської облради.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы сейчас пообщались с представителями громад, я это донесу до руководства - до председателя областного совета, мы соберем, я так понимаю, скорее всего, соберем совещание по этому вопросу, и свое мнение сегодня уже выразим, выложим на бумагу и отправим в Киев для принятия решения.

Остаточне рішення щодо утворення нових районів ухвалюватиме Верховна Рада, але за поданням Кабміну. Тож нардеп Микола Скорик закликав урядовців уважніше придивитися до проблеми.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Важно, чтобы государство вот в этом новом административно-территориальном устройстве слушало людей, потому что вначале, когда это все начиналось, это было как Добровольное объединение. Сейчас - это добровольно-принудительное, но хотя бы оно должно учитывать мнение людей и здравый смысл. Сейчас, я думаю, что с учетом мнения людей, с учетом того, что есть позиция областной администрации, есть позиция областного совета, я думаю, что эту ситуацию еще можно будет отрегулировать. Во всяком случае, я на это очень надеюсь и к этому призываю чиновников Минрегионбуда и соответственно Кабинет министров, который будет принимать по этому вопросу решение.

Сьогодні ж група протестувальників поїхала до Києва. Спробують Там донести до можновладців позицію громад.

Олександр Атнашевський, голова Ульянівської сільської ради: