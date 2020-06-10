Чехію сколихнули антиурядові протести. На мітинг у Празі зібралися півтори тисячі людей, акції відбулися і в інших містах. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Андрея Бабіша. Кажуть - він і його соратники наживаються на коронакризі. Мовляв, на початку епідемії Бабіш закупив захисні маски в Китаї - за завищеними цінами. Бо в Піднебесній прем'єр має бізнес-зв'язки - запевняють протестувальники. Тоді як чеські фірми контрактів на виготовлення захисного спорядження не отримали.

Жозефіна Цейкова, учасниця акції протесту: