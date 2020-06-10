В Одесі обвалилася багатоповерхівка [ Редактировать ]
В Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок. Аварія сталася о третій ночі. 24 людини евакуювали. Частково пошкоджено 4 квартири та газову трубу.
На місці обвалу працюють рятувальники. Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому.
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