В Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок. Аварія сталася о третій ночі. 24 людини евакуювали. Частково пошкоджено 4 квартири та газову трубу.

На місці обвалу працюють рятувальники. Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому.