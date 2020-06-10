За год все мирные намерения украинской власти угасли. Политика Владимира Зеленского в отношении урегулирования конфликта на Донбассе скатилась к позициям радикалов, добивающихся срыва Минских соглашений и продолжения боевых действий.

Вслед за своими новыми друзьями из "партии войны" власть отказывается от прямых переговоров с Донецком и Луганском, хотя такие переговоры являются единственным путем достижения мира. Этот подход был согласован на переговорах "нормандской четверки" в Париже. Президент Зеленский это признал и взял обязательство такой диалог организовать. Но сегодня президент и его переговорщики делают все, чтобы не выполнять эти обязательства и похоронить Минские соглашения.

Теперь официальный Киев хочет выдать за представителей Донецка и Луганска своих назначенцев и с ними вести диалог. Очевидно, что переговоры представителей Зеленского с представителями Зеленского не дадут результата. Это бессмысленная возня. Она не даст ни прекращения огня, ни разведения войск на линии соприкосновения, ни согласования политических условий для прекращения конфликта.

Единственная цель введения фейковых представителей неподконтрольных территорий в Минский процесс - это обман европейских партнеров, в надежде выторговать продолжение санкций в отношении России.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о деградации политики Зеленского в отношении мирного урегулирования. Манипуляции с составом Минской контактной группы - заведомо провальный ход. Это не укрепит, а ослабит позиции Украины на переговорах и подорвет ее международную репутацию. В итоге работа Трехсторонней контактной группы в Минске может быть парализована, и это приведет к росту напряжения и эскалации конфликта.

Мы требуем от власти прекратить курс на срыв мирного урегулирования. Начать реальный диалог с представителями Донецка и Луганска. Организовать разведение сил от линии соприкосновения и добиться устойчивого прекращения огня. Обеспечить принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных Минскими соглашениями.

Украине нужен мир, а не седьмой год правления режима Порошенко.