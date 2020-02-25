В ресторане на Оболони произошло дерзкое ограбление [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, в Киеве на Минской в ресторане "Аргентина гриль" случилось происшествие. Известно, что двое мужчин обворовали посетителей. Злоумышленников разыскивает полиция. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что парни обворовали посетителей прямо в зале. Один из сотрудников заметил это и попросил проверить все ли у них на месте.
Как только воры увидели, что их рассекретили сразу начали просить счет и собираться. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны.
"Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером Daewoo Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ТРЦ на Оболони произошло дерзкое ограбление.
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