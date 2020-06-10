Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" относительно обязательства подавать биометрические данные для оформления въездных виз в Украину.

Соответствующее решение было принято на заседании 10 июня.

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Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в части создания правовых оснований для сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства в рамках процедуры оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время оформление виз для въезда в Украину не предусматривает использование биометрических данных.

Предполагается, что принятие закона позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время и после их въезда на территорию Украины, усовершенствует осуществления контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства, усилить борьбу с использованием поддельных документов.

Отказ заявителя предоставить свои биометрические данные могут быть основанием для отказа в предоставлении визы.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен отменить визы.