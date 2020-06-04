Зеленский намерен отменить визы [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями туристического бизнеса в Каменце-Подольском заявил, что въездные визы для граждан стран, из которых туристы хотят приезжать в Украину, необходимо отменить.
Я дам задание - потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть..
В частности, предлагается отменить визы для граждан следующих стран:
- Китай
- Австралия
- Новая Зеландия
- Арабские страны
Он отметил, что до настоящего времени МИД придерживался зеркального принципа: когда какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина отменяет визы для граждан этой страны.
"Но сейчас не то время, нам надо конкурировать за туриста", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что когда выезд за границу ограничен из-за пандемии коронавируса, внутренний туризм может получить серьезное развитие в Украине.
"Мы с вами объехали я думаю, весь мир, по крайней мере многие страны. И мы видим, что есть в Украине, что можно с этим сделать", - сказал президент, обращаясь к представителям туристической отрасли.
Как сообщали "Подробности" ранее, Владимир Зеленский создал новый праздник, который будет отмечаться 19 июня.
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