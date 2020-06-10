На Україну посипались... гроші. Кредитні. Уже завтра в скарбницю надійде понад 2 мільярда доларів від МВФ. І це - перший транш з п'ятимільярдної позики, яку міжнародний валютний фонд схвалив напередодні. Крім того, Євросоюз сьогодні виділив 500 мільйонів євро - в рамках програми макрофінансової допомоги.

На що підуть ці гроші? І що Україна має виконати - натомість?

Два мільярди 100 мільйонів доларів. Міжнародний Валютний Фонд вже виділив цю суму Україні. І на рахунках держскарбниці гроші мають з'явитися вже завтра. Спочатку, у МВФ планували дати Києву міль'ярд 700 мільйонів. Про збільшення розміру першого траншу, з головою МВФ, президент домовлявся особисто.

Володимир Зеленський, президент України:

МВФ ухвалив повністю, погодив нашу програму. Це програма на 18 місяців. 5 мільярдів доларів США. Я дуже просив і наполягав, щоб ми знайшли порозуміння і збільшили перший транш. Перший транш було збільшено.

Серед умов надання позики - боротьба з корупцією і відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Передбачається реалізація низки структурних реформ. Зокрема, буде продовжена реформа митниці і податкової, в частині створення єдиних юридичних осіб. Крім того передбачається зміцнення імунітету банківської системи, в частині роботи з непрацюючими кредитами.

Першочергово, кредитними коштами лататимуть дірки у бюджеті. Йдеться про виплати пенсій, зарплат і доплат медикам за роботу в умовах пандемії.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку. Немає зобов'язань підвищувати тарифи. Наприклад, зараз в тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ у розмірі 6.5 тис. грн. за тис куб. А ринкова ціна майже вдвічі менша. Українці не мають переплачувати у наступному сезоні.

У своєму звіті щодо співпраці, Міжнародний Валютний Фонд, хоча й хвалить Україну за спроби стабілізувати вітчизняну економіку, прогнози дає невтішні. Зокрема й через коронавірус та його удар по середньому та малому бізнесу. Зокрема, МВФ прогнозує, що у 2020 році падіння валового внутрішнього продукту може скласти 8,2%, а не 7,7%, як цього очікували раніше.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:

Це набирання кредитів. Затягування зашморгу на шиї держави, на шиї людей. І я хотів би знати від парламентарів і від керівництва уряду, яким чином вони збираються послаблювати цей зашморг. У нас є свої резерви. У нас є свій потенціал.

В уряді заявили: нова програма з МВФ розблокувала роботу й з іншими кредиторами. Зокрема, розраховують на одержання позик від Європейського Союзу мільярд" 200 мільйонів євро до кінця року. А транш у 500 мільйонів від ЄС, Україна вже отримала. Відновлять співпрацю й зі Світовим банком, від якого до кінця червня очікують 350 мільйонів євро.