Сполучені Штати та країни Європи - всі вони визнали геноцид вірменського народу 1915 року. Тепер - черга за Україною. Представники вірменської діаспори, посольства та духівництва закликають зробити це й українську владу. На сайті президента вже створили відповідну петицію. Усе - заради історичної справедливості.

Це фрагменти з художнього фільму. За яким стоять реальні події. Одні із найтрагічніших в історії минулого століття. 1915 рік. Османська імперія починає етнічні чистки територій від вірмен. 1,5 мільйони з 2 - саме стільки вірмен загинули під час різанини та депортацій. Діти, дорослі, старі. Нищили сім'ї і цілі міста.

Овакім Арутюнян, виконавчий директор Спілки вірмен України:

Це дуже трагічні сторінки історії, історії всього світу, бо загинуло дуже багато людей за такий короткий проміжок часу і загинули вони тільки тому, що були вірменами.

Ті півмільйона вірмен, які вижили - роз'їхалися по всьому світу. Але зберегли себе, свою культуру і віру.

Шарль Азнавур - великий шансоньє. Його родина втекла до Франції після геноциду.

Співачка Шер та рок-зірка Серж Танкян - на їхніх сім'ях теж залишила шрами трагедія 1915 року. І вони про це пам'ятають. Свого часу Танкян закликав Сенат США визнати геноцид вірмен.

Вірмени всього світу об'єднують свої зусилля, заради історичної справедливості. Відповідна петиція зареєстрована і на сайті українського президента.

Сурен Петросян, ініціатор петиції про визнання геноциду вірмен (1915-1923 рр):

Я взял и зарегистрировал на сайте президента Украины о признании геноцида армян в Османской имерии. Петиция, я думаю соберет 25 тысяч голосов. Когда смотришь голосование на сайте, в последнее время больше украинских фамилий, чем армянских.

Овакім Арутюнян, виконавчий директор Спілки вірмен України:

На сьогоднішній день, Спілка вірмен України, регіональні громади і наші підрозділи підтримують і будуть підтримувати цю петицію. Я думаю, що не буде питань з висновками по цій петиції.

Проголосувати може кожен. Більше того, депутат Антон Поляков зареєстрував законопроект про визнання Україною геноциду вірмен. Це визнали майже всі країни Європи та Сполучені Штати. Представники вірменської дипломатії в Україні кажуть: українці та вірмени - дружні народи.

Тігран Сейранян посол Республіки Вірменія в Україні:

Я считаю неприемлемой политизацию вопроса геноцида. Десятки стран, в том числе оплоты демократии, в том числе крупные геополитические игроки, в том числе и наиважнейшие партнеры Украины признали геноцид армян, признали на уровне законодательных органов.

Адже заперечення геноциду для народу - це повторний геноцид. І визнання потрібне насамперед, аби вберегти людство повторення подібних трагедій.

Маркос Оганесян, голова української єпархії ВАЦ:

Сегодня не только в Украине, но по всему миру уже несколько десятков лет и митингами, и культурными мероприятиями и шествиями и разными действиями призывают осудить человечество геноцид армян.

Вірменська діаспора - це понад 10 мільйонів людей. І це втричі більше, аніж населення самої Вірменії. І серед них немає родини, якої б не торкнулася ця трагедія. Тож вірмени часто порівнюють себе з гранатовим деревом, зерна якого розкидані по світу.