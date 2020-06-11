Майже 200 тисяч канадців змусять повернути допомогу від уряду, яку ті отримали незаконно. Йдеться про виплати у зв'язку з втратою прибутку через епідемію коронавірусу.

Від початку епідемії понад 7,5 мільйонів канадців звернулися по таку допомогу. З березня уряд виплачував їм по дві тисячі канадських доларів щомісяця. Нещодавно з'ясувалося, що частина громадян знову змогли вийти на роботу, але про це не повідомили.