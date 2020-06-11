Петров пост 2020: что можно есть [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июня, в Украине начнется Петропавловский пост начнется. Однако заканчивается он всегда 11 июля - накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Таким образом, в 2020 году пост продлится 27 дней.
Что есть в Петров пост
Петропавловский пост является нестрогим.
В это время под запретом:
- мясо
- молочные продукты
- яйца
- алкоголь
- вредные привычки.
Что можно есть в Петров пост:
- зелень и блюда из нее
- крупы
- ягоды
- грибы
В то же время в определенные дни данного поста допускается некоторое послабление, когда возможно употребление рыбы. Также разрешается выпить немного вина в выходные и храмовые праздники.
Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается есть рыбу. В среду и пятницу нужно придерживаться строгого поста в виде сухоядения (можно воду, хлеб, сырые овощи, ягоды и фрукты).
Ранее мы писали, сколько будут отдыхать украинцы в июне.
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