В понедельник, 15 июня, в Украине начнется Петропавловский пост начнется. Однако заканчивается он всегда 11 июля - накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Таким образом, в 2020 году пост продлится 27 дней.

Что есть в Петров пост

Петропавловский пост является нестрогим.

В это время под запретом:

мясо

молочные продукты

яйца

алкоголь

вредные привычки.

Что можно есть в Петров пост:

зелень и блюда из нее

крупы

ягоды

грибы

В то же время в определенные дни данного поста допускается некоторое послабление, когда возможно употребление рыбы. Также разрешается выпить немного вина в выходные и храмовые праздники.

Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается есть рыбу. В среду и пятницу нужно придерживаться строгого поста в виде сухоядения (можно воду, хлеб, сырые овощи, ягоды и фрукты).

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