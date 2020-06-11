В Киеве в одном из кафе на Подоле появилась картонная копия главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Фото креативной задумки поделился основатель сети кофеен "Coffee in Action" Вадим Грановский в Facebook.

На снимке видно, что картонные фигуры Ляшко разместили на столах в заведении так, как-будто санврач за ними сидит. Есть варианты как с открытым лицом, так и в масках. Таким образом кофейню подготовили к выходу из карантина.

"Готовим кофейню к полноценной работе. Как показал визит президента в кафе в Хмельницком, даже во время карантина можно принимать гостей в помещении, если присутствует главный санитарный врач страны", - отметил Грановский, добавив, что замглавы Минздрава будет присматривать за каждой чашкой кофе в заведении.

Напомним, ранее Виктора Ляшко заметили вместе с Владимиром Зеленским в одном из ресторанов города Хмельницкий. Президенту даже выписали штраф за то, что он сидел без маски.