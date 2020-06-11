Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оплатил штраф за нарушение карантина, когда вместе с президентом Зеленским и его окружением посетил 3 июня в кафе в Хмельницком. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - написал заместитель главы Минздрава. В комментариях он позднее уточнил, что даже не пил кофе, а "понюхал". На страницу главного санитарного врача пришел его однофамилец Олег Ляшко и призвал его уйти в отставку.

"Виктор, как вы можете призывать украинцев соблюдать карантин, если вы сами его нарушаете?! Думаю, по совести вы должны уйти в отставку!", - написал лидер Радикальной партии. Виктор Ляшко на это никак не отреагировал.

Напомним, что согласно карантинным требованиям, кафе и ресторанам не разрешалось принимать посетителей до 5 июня, а все блюда и напитки должны были продаваться на вынос. 10 июня пресс-служба МВД сообщила, что за нарушение карантина составлены административные протоколы на владельца и посетителей кафe.

"В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что нарушение правил карантина влечет за собой штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач рассказал, при каких условиях в Украине может быть возобновлен жесткий карантин.